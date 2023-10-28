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‘Antik kentler arkadaşlığı’ 365 gün sürüyor

GÜNDEM 28.10.2023, 14:51
‘Antik kentler arkadaşlığı’ 365 gün sürüyor

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal 8. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında düzenlenen forumda, tarihi ve kültürel miras alanlarına sahip kentleri ‘Antik kentler arkadaşlığı’ altında bir araya gelmeye davet etti. Uysal, bu dayanışmanın kentlerini tanıtımını tüm yıla yayacağına dikkat çekti. ANTALYA (İGFA) - Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 26 ülkeden 40 şehrin katılımıyla bu yıl 8’incisi düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında düzenlenen ‘Kaleiçi Forum’ Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.  

MURATPAŞA MODELİ

Yaşayan Tarihi Kentlerde Katılımcı Kültürel Miras Yönetimi başlığında düzenlenen forumda Başkan Uysal, ‘katılımın’ herkesi, kentleri ilgilendirip etkilediğini söyledi. Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Ama bugün, bütün insanların, her türlü konuda iradelerine başvurmak mümkün, görüşlerini almak mümkün. Bugün teknolojik olanaklarla doğrudan herkes, bütün seçmenler bütün karar mekanizmalarına katılabilir hale geldi. Biz bunun hak temelli bir yaklaşım olarak dünyada insanlar tarafından önümüzdeki yüzyılda çok yoğun talep edileceğini düşünüyoruz. Ve bunu Muratpaşa'da bir yazılım altyapısı şeklinde hizmete sunmuş durumdayız. Bütçemizi de tartışmaya açıyoruz, alacağınız kritik kararları da.”

Bu modelin tarihi ve kültürel miras alanları için de bir fırsat olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Kültürel mirasının cazibesini ve sorumluluğunu halka anlatmak, yönetim karmaşasını tek bir yönetim platformunda daha fazla toplayabilmek adına teknolojik katılım olanakları bir fırsat” dedi.

365 GÜN TANITIM

Tarihi ve kültürel miras alanlarının turizmden daha fazla pay almasını ve ilgi çekmesini amaçladıklarını dile getiren Başkan Uysal, “Eğlence amaçlı turizm kültür amaçlı turizmin önüne geçiyor. Birbirimize dayanışma içinde olmamız lazım” dedi. Tam da bu noktada yeni bir kavram önerdiklerini dile getiren Başkan Uysal, “Kardeşlikler devam ediyor. Bizim de kardeş kent ilişkilerimiz var. Ama ayrı bir ilişki şekli, bir dayanışma şekline de ihtiyaç var. ‘Antik kentler arkadaşlığı’ diye bir kavram etrafında kentlerimizde oluşturacağımız bir tabela olabilir, dijital pano olabilir, herhangi bir görsel etkisi olan yerde, 365 gün boyunca birbirimizi görünür kılalım. Kent temelli bir dayanışma zinciri. Bunu biz Muratpaşa'da bu yıl yapacağız. 365 gün burada olacaksınız.”

MURATPAŞA DEKLARASYONU

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından, katılımcı şehirler sunumlarını yaptı. Sunumların ardından Yaşayan Tarihi Kentlerde Katılımcı Kültürel Miras Yönetimi deklarasyonu açıklandı ve imzaya sunuldu. Festivale katılan şehirler Muratpaşa’da imzalanan deklarasyonla tarihi ve kültürel mirasın, anıtsal yapıların korunması ve sürdürebilir bir anlayışla gelecek nesillere aktarılmasını bir kent hakkı olarak kabul etti. Bu alanların yönetiminde kurumlar arası katılımcı bir iş birliğinin öneminin altını çizen 11 maddelik deklarasyonda, insanı dışlayan, kültür varlıklarını sadece seyirlik eserler olarak gören, koruma-kullanma dengesi içerisinde hareket edilmesine izin vermeyen bir koruma anlayışını kısıtlayıcı olduğu belirtildi.

Vatandaş katılımına dayalı katılımcı koruma politikalarının geliştirilmesine yönelik yerel yönetimler daha aktif olması gerekliliğinin belirtildiği deklarasyonda “Çağın olanakları göz önünde bulundurularak, korumada her düzeydeki katılımcının sorumluluğunun önemi hatırlanarak tarihi ve kültürel mirasın korunması sürecinde herkesin yapabilecekleri sürekli gözden geçirilmelidir” denildi.

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