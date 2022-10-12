Antik Çağ mutfak kültürü Muğla'da ortaya çıkarılıyor

Anadolu Aşçılar Federasyonu Kurucu derneklerinden MUGAMSAD ve MAGAMSAD; ortak proje ile tarih öncesinde insanların yeme içme kültürünü araştırıp, günümüzde uygulayacak.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Bu yıl 11 Eylül’de Kuşadası’nda Türkiye geneli 15 Aşçı derneğinin bir araya gelmesiyle kuruluşunu tamamlayan Anadolu Aşçılar Federasyonu kurucu derneklerinden, Muğla Gastronomi Mutfak Sanatları Derneği (MUGAMSAD) ve Marmaris Gastronomi Mutfak Sanatları Derneği (MAGAMSAD); Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteğiyle, tarih öncesi antik çağdaki mutfak kültürünü araştırıp, günümüzde uygulayacak.

Marmaris’te; Halis Cafe’de gerçekleşen MAGAMSAD 1. Olağan Kongresi’nin Divan Başkanlığını yapan MUGAMSAD Başkanı Timur Kocabıçak kongre sonrası verdiği bilgide; “ MAGAMSAD ve MUGAMSAD olarak; Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte yaptıkları ilk ortak projede antik dönemdeki yöresel yemeklerin ne olduğunu araştırıp ortaya çıkaracaklarını söyledi. Osmanlı zamanında insanların ne yediklerini bildiklerini ancak antik dönem mutfak kültürüyle ilgili çok fazla bilgilerinin olmadıklarını söyleyen Kocabıçak, "Anadolu Aşçılar Federasyonu da tüm Türkiye’de bize destek verecek. Bu projeyi Muğla’dan başlatıyoruz. Önümüzdeki günlerde toprağın altından ne çıkarsa, mutfakla ilgili arkeolojik bulguları değerlendirip, bir mutfak reçetesi oluşturacağız ve günümüze uygun uygulayacağız" diye konuştu.

https://youtu.be/086jQpzyc94

KURUCU BAŞKAN MURAT ŞAKI’YA GÜVENOYU

Öte yandan Kuruluş sonrası ilk kongresini yapan 30 üyeli MAGAMSAD’da, tek liste ile gidilen kongrede; Kurucu Başkan Murat Şakı, oy birliğiyle başkan seçilerek, güven tazeledi.

Murat Şakı başkanlığında oluşan MAGAMSAD Yönetim Kurulunda; Başkan Yardımcısı Murat Çapacıoğlu, Sayman İsa Yılmaz, Sekreter İsmail Durak ve İletişim Koordinatörü olarak Ata Sevgi yer aldı.