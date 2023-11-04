Antalya’nın kadın muhtar ve adayları eğitimde buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ‘Daha Eşit ve Kapsayıcı Bir Mahalle Mümkün’ projesi kapsamında ‘Kadın Muhtar ve Muhtar Adayları Kapasite Güçlendirme Programı’ düzenlendi.ANTALYA (İGFA) - Kadın muhtar ve adaylarına aday olma süreçleri ve strateji geliştirme, yerel siyaset, mahalle dinamikleri ve demokrasi gibi konularda eğitim verildi.

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı’nın ‘Daha Eşit ve Kapsayıcı Bir Mahalle Mümkün’ projesinin ikincisi eğitim programı Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Proje kapsamında, 2024 yerel seçimleri öncesinde hem mevcut kadın muhtarların güçlendirilmesi hem de kadın muhtar sayısının artırılması hedefleniyor.

MUHTAR VE ADAYLARA EĞİTİM

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası içerisinde düzenlenen eğitim toplantısına; Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Cihangir Yılmaz, Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı ile Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfının Kurucusu Hilal Dokuzcan, Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık, Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu ile Antalyalı kadın muhtar ve muhtar adayları katıldı. Eğitimde, aday olma süreçleri ve strateji geliştirme, yerel siyaset, mahalle dinamikleri ve demokrasi, mahallenin imar sorunları, katılımcı planlama ve muhtarın rolü, mahallede eşitlik ve hak temelli yaklaşım, kadın dostu ve kapsayıcı kentsel hizmetler konuları ele alındı.

KADIN MUHTAR ORANI YÜZDE 2

Projenin Türkiye’de 7 bölge ve 7 şehirde devam ettiğini söyleyen Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık, “Türkiye genelinde kadın muhtar oranı sadece yüzde 2’dir. Bu oranın artmasını ve önümüzdeki yerel seçimde kadın muhtarımızın eşit temsile katkı sunabilmesini hedefliyoruz. Mevcut kadın muhtarlarımıza toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, kadınlara yönelik şiddet, imar sorunları, kentsel dönüşüm ve afetlere karşı dirençli hale getirebilmek başlıklı eğitimler veriyoruz” diye konuştu.

YAŞASIN CUMHURİYET YAŞASIN KADINLAR

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı ile Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı’nın Kurucu Hilal Dokuzcan da Cumhuriyet’in 10’ununcu yaşında kadınların ilk kez köy muhtarları ve ihtiyar heyetlerini kazandığını hatırlatarak şöyle konuştu: “Türkiye'de seçimle muhtarlığı kazanmış ilk kadın Gül Esin ile başlayan bu süreçte Cumhuriyetimizin 100. Yılında 50 bin muhtar içerisinde kadın muhtarlar sadece yüzde 2 oranında temsil ediliyor. 2024 yerel seçimlerinde bu sayının arttırılmasını hedefliyoruz. Yaşasın Cumhuriyet yaşasın kadınlar.”

MAHALLENİN SAHİPLERİ KADINLARDIR

Ankara Çankaya İlçesi Kültür Mahalle Muhtarı ve Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu da önümüzdeki yerel seçimlerde kadın muhtar sayısını arttırmayı istediklerini ifade ederek, “Bin 132 kadın muhtar Türkiye genelinde görev yapıyor. Mahallelerin sahipleri kadın ve çocuklardır. Kadınların artık evlerinden çıkarak sosyal yaşama birikimlerini ve deneyimlerini paylaşmaya davet ediyoruz” dedi.

ELİMİZİN HAMURUYLA ERKEK İŞİNE KARIŞACAĞIZ

Antalya Uluç Mahalle Muhtarı ve Kadın Muhtarlar Derneği Antalya Temsilcisi Hülya Bozkurt ise, “Türkiye’nin 5. büyük ili Antalya’nın 913 mahallesinde sadece 20 kadın muhtar görev yapıyor. Yerel seçimlerde bu sayının artması için çalışıyoruz, elimizin hamuruyla erkek işine karışacağız. Cumhuriyet’in 100. Yılında kadın muhtarlar olarak biz de varız. var olacağız” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÖCEK’TEN KADIN MUHTARLARA DESTEK

Eğitim sonunda proje katılımcısı kadınlar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i de ziyaret etti. Kadın muhtarları ve adayları misafir etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Böcek, “Cumhuriyet'imizin 100. Yılı'nda kadınlarımızın siyasal ve sosyal yaşamda daha aktif rol alması için desteklerimizle daima yanlarındayız. Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarımızdan olan seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmanın tam zamanı. Önümüzdeki seçimlerde kadın muhtar sayısının artmasını temenni ediyorum” diye konuştu.