Antalya’da intihar!

Antalya’da iddiaya göre bir kişi binanın yangın merdiveninden 15. kata çıkarak atladı. Elif Şevval DEMİR / ANTALYA (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Antalya'nın Meltem Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir binanın yangın merdiveninden 15. kata çıkan ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, atlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğinı belirledi.

Ekipler, şahsın kimliğini belirlemeye yönelik olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.