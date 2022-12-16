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Antalya'ya 7 milyon TL daha kaynak aktarıldı
GÜNDEM 16.12.2022, 18:28
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selde zarara uğrayan Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 7 milyon TL daha kaynak aktarıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Kumluca ve Finike’de yaşanan selde zarara uğrayan hanelerimize ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Bakan Yanık, acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 7 milyon TL daha kaynak aktarıldığını açıkladı.
https://twitter.com/deryayanikashb/status/1603739762631839744
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