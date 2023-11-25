Antalya Uluslararası Bilim Forumu başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde ‘İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Göç’ konulu Antalya Uluslararası Bilim Forumu 29 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek.ANTALYA (İGFA) - Üç gün sürecek forumda, yurt içi ve yurt dışından gelen uzmanlar iklim değişikliği ve sonuçlarını tartışacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ana ortaklığında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASPAG) yürütücülüğünde düzenlenecek ‘İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Göç’ konulu Antalya Uluslararası Bilim Forumunu (ANISF 2023) 29 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Kampüsündeki İletişim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

TANITIM TOPLANTISI

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Araştırmaları Merkezi (Almanya-Essen) ile ortaklaşa düzenlenecek Antalya Uluslararası Bilim Forumun tanıtım toplantısı gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleşen tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Erol Esen, Prof. Dr. Bülent Topkaya ve Prof. Dr. Ferhunde Hayırsever Topçu ile üyeler ve öğrenciler katıldı.

ANTALYA’NIN İLK BİLİMSEL FORUMU

Antalya’nın ilk defa bilimsel bir foruma ev sahipliği yapmasının çok değerli olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, “İklim değişikliği, çevre ve göç konuları Antalya’yı da çok yakından ilgilendiriyor. İklim değişiyor ama önemli olan insanların değişmesi, bu konuların farkına varması. Büyükşehir Belediyesi’ne göreve geldiğimizden itibaren, iklim değişikliğini en önemli meselemiz olarak baktık. Oluşturduğumuz ekibimizle çalışmalarımızla bir fark yarattık. Büyükşehir Belediyesi olarak da bu organizasyona her türlü desteği vermekten mutlu oluyoruz. Uzun süren çalışmalar sonrasında Antalya artık bu foruma hazır. Birbirinden değerli akademisyenler, kurum kuruluş temsilcileri yer alacak. İklim adaleti, iklim göçleri, iklime dirençli tarım gibi çok önemli konular konuşulacak. Çok verimli faydalı ve bizlere çok şey kazandıracak bir forum olacak” diye konuştu.

UZMANLAR KONUŞUP TARTIŞACAK

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Esen de son yıllarda tüm dünya kamuoyunu meşgul eden iklim değişikliği, çevresel krizler ve göç süreçlerinin konuşulacağı bir forum olacağını söyleyerek, “Akdeniz havzası ve Antalya olarak iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölge ve kent olduğumuzu söyleyebiliriz.

Değişen iklime, çevresel faktörlerle nasıl uyum sağlayabiliriz. Bu forumun da amacı bu konulara dikkat çekmek olacak. Üç gün sürecek forumda uzman konuşmacılar ağırlanacak ve 55 bildiri sunulacak. Forumda, araştırmacıların yanı sıra uygulamadan gelen uzmanlar, program konusuyla ilgili sivil toplum ve uluslararası kuruluş temsilcileri ve karar vericileri de buluşturacak. Hedefimiz Antalya’ya bir bilim forumu hediye etmek ve bu forumu önümüzdeki yıllarda da düzenli şekilde sürdürmek” diye konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SONUÇLARI

Antalya Uluslararası Bilim Forumu’nda iklim değişikliğinin olası sonuçları, iklim değişikliği ve çevresel felaketler, iklim değişikliğine dirençli sosyal yapı ve sistemler, iklime dirençli kentler, biyoçeşitlilik ve ekosistemlere etkisi gibi farklı konular yer alacak.