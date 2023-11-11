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Antalya Serik Yukarıkocayatak'a yeni içme suyu hattı

GÜNDEM 11.11.2023, 18:15
Antalya Serik Yukarıkocayatak'a yeni içme suyu hattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi’nde 14 bin metrelik yeni içme suyu imalatı yapıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Serik’in 66 mahallesinde içme suyunun vatandaşlara sorunsuz ve rahat bir şekilde ulaşması için alt yapıda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Serik’te eskiyen ve sürekli arızalara yol açan ana boru hatları belirlenen program dahilinde yenileniyor. 

14 BİN METRE YENİ HAT

Arızalar ve basınç düşüklüğü nedeniyle sorun yaşanan Yukarıkocayatak Mahallesi’nde eskiyen içme suyu boru hattı yenilendi. Artan şikayetleri ve mahalle sakinlerinin mağduriyetini gidermek için ASAT ekipleri kolları sıvadı ve soruna kökten çözüm getirdi. Kullanım ömrünü tamamlamış yaklaşık 14 bin metre mevcut içme suyu hattı komple yenilendi. Çalışma sorunsuz olarak tamamlanırken alınan ilave tedbirler sayesinde vatandaşları mağdur edecek herhangi bir su kesintisi de yaşanmadı.

KESİNTİSİZ VE SAĞLIKLI İÇME SUYU

ASAT ekipleri çalışmalarında dünya standartlarında 110’luk ve 160’lık polietilen boru kullandı. Hattın zaman içinde yıpranan ve arızalara neden olan kısmında yapılan değişiklik sayesinde önemli ölçüde su kaybı önlenirken olası arızaların engellenmesi ile emek ve zaman israfının da önüne geçilmiş oldu. Yapılan çalışma ile birlikte Yukarıkocayatak Mahallesi yaz-kış  kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak.

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