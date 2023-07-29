Antalya Muratpaşa'dan Atatürk Sosyal Tesisi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kardeş kent Karaman’ın Göktepe Belediyesi’nde yapımı tamamlanan Çukurbağ Mahallesi 100. Yıl Atatürk Sosyal Tesisi açıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kardeş kent Karaman’ın Göktepe Belediyesi’nde yapımı tamamlanan Çukurbağ Mahallesi 100. Yıl Atatürk Sosyal Tesisi açılışında “Türkiye’de, bir lirayla üç liralık iş yapanlar var. Bir de üç lirayla bir liralık iş yapamayanlar var. O parti, bu parti meselesi değil” dedi.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin kardeş kenti Karaman'ın Sarıvelililer ilçesine bağlı Göktepe Belediyesi’nin Çukurbağ mahallesinde yapımı tamamlanan sosyal tesisin açılışına katıldı. Başkan Uysal, açılış öncesi Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan’ı ziyaret etti, belde sakinleriyle bir araya geldi.

‘VATAN SEVGİSİYLE YOĞRULDUK’

Başkan Uysal, açılışta konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez” sözlerini hatırlatarak başladı. Uysal, “Bizler, Torosların yetiştirdiği insanlar, bu vatana her şeyimizle, taşıyla, toprağıyla, insanıyla bütün özellikleriyle kendimize adamış, bu vatanla, bu vatanın sevgisiyle yoğrulmuş kişileriz” diye konuştu.

‘BİZİM İÇİN ONUR’

Muratpaşa’da birçok Çukurbağlı ve Göktepelinin yaşadığını belirten Başkan Uysal bu temmuz gününde onların doğduğu, büyüdüğü topraklarda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Kıt imkanlar, bin bir güçlük içinde yapılan hizmetlere katkıda bulunabiliyor olmak bizim için büyük bir onurdur. Büyük bir şereftir. Maalesef, kamu menfaatinin başladığı yerde siyaseti bitmesi gerekirken, millet menfaatinin başladığı yerde her türlü siyasi ayrımın noktalanması gerekirken Türkiye'miz o seviyeye gelememiştir. Kamu menfaati başladığında da siyaset devam etmektedir. Zaten bu nedenle de Türkiye'miz, genel olarak milletimiz fakir kalmaktadır. Türkiye'miz dünyada hak ettiği yeri maalesef alamamaktadır.”

‘KAMU YARARI ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİDİR’

Oysaki kamu yaranının aynı zamanda çocukların geleceği olduğunun altını çizen Uysal, “Siyaset, siyasi ayrım karın doyurmaz. Kapıkule'den dışarıya çıktığın zaman sana ‘O partili, bu partili’ demezler. ‘Türk geldi’ derler. ‘Türkiyeli geldi’ derler” şeklinde konuştu. Türkiye’de ayrımcılığın, zıtlaşmanın, haksızlığın sürüp gittiğini belirten Başkan Uysal, “Öyle olunca buralar çaresiz, yoksul kalıyor. O dengeyi de bizler olabildiğince sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

‘PARTİ MESELESİ DEĞİL’

Göktepe Belediye Başkanı Doğan’ın adeta ‘bir liralık kaynakla, üç liralık hizmet ürettiğini’ belirten Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Burada suyla çalışan bir değirmen gördüm. Üreten kadınlar gördüm. Onların ürünleri Muratpaşa'ya kadar geliyor. Burada buğday eken, nohut eken belediye gördüm. Burada kaynaklar memleket menfaatine verimli kullanılıyor. Biz de Muratpaşa'da 2 bin dönüm ilave park yaptık. Bir kök çiçek satın almadık. Hepsini kendimiz ürettik. 5 yüz kilometrelik cadde ve sokağı yeniledik. Asfaltı satın almadık. Kendimiz ürettik. 4 bin çöp konteynerini yer altına aldık. Hiçbirini satın almadık. Tamamını kendi kaynakçımızla, kendi fabrikamızda ürettik. Bir lirayla üç liralık iş yapanlar var, Türkiye'de. Bir de üç lirayla bir liralık iş yapamayanlar var. O parti, bu parti meselesi değil.”