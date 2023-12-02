Antalya Muratpaşa'da yeni yıl çarşısı açılıyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin bir yılbaşı klasiği olan Yeni Yıl Çarşısı, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda 18 Aralık’ta açılıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kurulacak çarşı, 31 Aralık’a kadar açık kalacak.

El emeği göz nuru hediyelik eşyalar, yılbaşı sofralarına eşlik edecek yiyeceklerin satılacağı çarşıda yer almak isteyen esnafın, stantta satılacak ürünlerin listesi ve ürünlerin kalite nitelik belgeleriyle Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’ye 5 Aralık’a kadar başvurması gerekiyor. LED ışıklarla, dev yılbaşı ağaçlarıyla süslenecek Muratpaşa Belediyesi’nin Yeni Yıl Çarşısıyla Antalyalılar yeni yıl heyecanını günler öncesinden yaşamaya başlayacak.