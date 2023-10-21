Antalya Muratpaşa'da şehitler bu parkta yaşatılacak

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Antalyalı şehitlerin isimlerini Rauf Denktaş Caddesi üzerinde yapımı devam eden parkta yaşatacak. 170 şehidin isimlerinin yer alacağı plakalar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykelinin etrafına yerleştirilecek.ANTALYA (İGFA)- Antalya Muratpaşa Belediyesi’nce inşaat çalışmaları devam eden park, Aralık 2020’de Suriye’de teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt’un adını taşıyor. 6 bin 677 metrekare alanda inşaat çalışmaları devam eden park, Rauf Denktaş Caddesi üzerinde yer alıyor.

Parkta, Antalya Garnizon ve Polis şehitliklerine defnedilen 170 şehidin anısı yaşatılacak. Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt Parkı’nda yer alacak Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykelinin çevresine şehitliklerde yatan her bir asker ve polis için isimleri yazılı plakalar yerleştirilecek. Plakalar ayrıca aydınlatılacak. Muratpaşa Belediyesi’nin yetiştirdiği zeytin ağaçlarının da dikildiği park, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81’inci yıl dönümü, 10 Kasım’da açılışı planlanıyor.