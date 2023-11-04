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Antalya Muratpaşa'da Cengiz Aytmatov’un anısına kütüphane

GÜNDEM 04.11.2023, 14:08
Antalya Muratpaşa'da Cengiz Aytmatov’un anısına kütüphane

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzeloba Mahallesi’nde dünyaca ünlü Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov’un adını taşıyan kütüphanenin açılışında “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetidir ki Türkiye dışında yaşayan Türklerle tasada ve kıvançta beraber düşünebilmek için mücadele etmek bizler için bir görevdir. Bu bir vasiyetname hükmüdür” diye konuştu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, doğumunun 95’inci yıldönümünde Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov’un adını taşıyan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Güzeloba Mahallesi’nde bulunan ve yazarla aynı adı taşıyan parkın içerisinde hizmete açılan, gazeteci ve yazar Oktay Pirim’in de bağışçıları arasında yer aldığı kütüphanede, 5 bin kitap yer alıyor. Kırgız edebiyatından seçme eserlerin de bulunduğu özel bir bölümün yer aldığı kütüphanede, öğrencilerin ve sınava hazırlanan gençlerin ders çalışabileceği alanlar da bulunuyor.

Açılış törenine Belediye Başkanı Uysal eşi Ümran Uysal’la birlikte katılırken açılışta Cengiz Aytmatov’un oğlu Eldar Aytmatov, torunu Süleyman Aytmatov, Kırgızistan Antalya Başkonsolosu Rustam Koshonov, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev ve Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat yer aldı. Kırgızlar törene yöresel kıyafetleriyle katılırken gelen misafirlere kurdukları çadır içerisinde geleneksel yemeklerinden de ikram etti.

Başkan Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, “Buraya gelip her gün bu kütüphaneyi dolduran çocukların aynı zamanda Aytmatov’u da merak edip okuyacaklarını düşünüyorum. Bu da hem Türk kültürüne hem bütün insanlığa büyük bir katkı olacaktır” ifadelerine yer verdi. Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetidir ki Türkiye dışında yaşayan Türklerle tasada ve kıvançta beraber düşünebilmek için mücadele etmek bizler için bir görevdir. Bu bir vasiyetname hükmüdür. Bu uygarlık idealini Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar ortaya koyabilmek lazım. Bunun sadece bir akrabalık, kardeşlik ilişkisine dayanmaktan ziyade bir uygarlık idealine dayanması lazım. Bundan dünyada hiçbir ülkenin rahatsız olmaması lazım. Hepsinin kendisinden bir parça görebilmesi lazım. Bölgede ki bütün ülkelerle de işbirliği içinde bizlerin ortak kültürümüz üzerinde çalışmaya devam etmemiz lazım. Biz de kendi kültürümüzden bütün dünya için bir barış, uygarlık, kardeşlik, herkesin lehine olan bir süreç üretebiliriz. Bu bütün dünya için daha iyi olacaktır.”

Açılış sonunda Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kazakbayev ve törende yer alan Issık Göl Vakfı Başkanı Diana Zumabaeva Başkan Uysal’a madalya takdim etti.

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