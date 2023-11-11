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Antalya Muratpaşa'da binler Ata’ya saygı yürüyüşünde

GÜNDEM 11.11.2023, 10:30
Antalya Muratpaşa'da binler Ata’ya saygı yürüyüşünde

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal’in ebediyete intikalinin 85’inci yılı anısına ‘Ata’ya Saygı Yürüyüşü’ düzenledi. Binlerce Antalyalı ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’ndan başlayan fener alayına katıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal’in ebediyete intikalinin 85’inci yılı anısına ‘Ata’ya Saygı Yürüyüşü’ düzenledi. Binlerce Antalyalı ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’ndan başlayan fener alayına katıldı.

Muratpaşa Belediyesi, “Ata’ya Saygı Yürüyüşü” ile vefatının 85’inci yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı. Muratpaşa Kent Meydanı’ndan başlayan yürüyüş için kent sakinleri saatler öncesinde meydanı doldurdu. Fener alayına katılanlar ellerinde meşalelerle Antalya sokaklarını aydınlattı. Antalya’nın dört bir yanından 7’den 70’e yoğun katılımın yaşandığı yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’na kadar devam etti.

Fener alayına katılmak için Tekirova’dan gelen 65 yaşındaki Zehra Aytül Bozkurt ilk kez katıldığı yürüyüşten memnuniyetini dile getirdi. Bozkurt “Bugünle ilgili düşüncelerimizi, duygularımızı anlatmaya kelimeler yeterli değil. Ama her şeyimizi borçlu olduğumuz Ata’mızı ne kadar ansak az”   diye konuştu.

Katılımcılar arasında çocuklar da yer aldı. Elinde Atatürk posteriyle gelen 7 yaşındaki Eymen Arayancan elindeki fotoğrafı işaret ederek “Keşke elimde tuttuğum Atatürk fotoğrafı yanımızda olsa. Ama olsun bir şey olmaz hala kalbimizde” dedi.

Yürüyüşe ailesiyle birlikte katılan Tanju Gündoğdu ise Atatürk’e olan derin saygısını şöyle ifade etti: “Ona olan sevgimizi göstermek için ailecek buradayız. Ona bugünlerde daha çok ihtiyacımız var. Onun değerlerine bugünlerde daha çok sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz. Ona olan saygımızdan dolayı da bugün buradayız.”

Yürüyüşe eşi Ümran Uysal’la katılan Belediye Başkanı Ümit Uysal, fener alayının sona erdiği Erdal İnönü Kent Meydanı’nda her 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarken aynı zamanda bir geleceği kurguladıklarını söyledi. Uysal, “Bizim bu duyarlılıklarımızı yeterince anlayamayanlar bizim bu çabalarımızın sadece geçmişle ilgili olduğunu düşünebilirler. Yanlıştır. Bizim Atatürk sevgimiz, bizim vatan sevgimiz, bizim anmalarımız, bayramlarımız daha çok geçmişe dair olduğu kadar daha da fazla geleceğe dairdir” diye konuştu. 10 Kasımların aynı zamanda bir muhasebe olduğunu belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Ülkemizin sınırlarını korumamız lazım. Ülkemizi yolgeçen hanına çevirmememiz lazım. Ülkemizi göçmen cennetine çevirmememiz lazım. İnsancıl, yurtta barış dünyada barış felsefesini hiç bırakmayan ama rasyonel ama kendi geleceğine sımsıkı tutunan, kendi geleceğini tanzim eden idealist bir ulus olabilmemiz lazım işte. Biz bunun için bu kadar duyarlıyız.”

Muratpaşa Belediyesi’nin Ata’ya saygı yürüyüşü Canan Kavut yönetimindeki Muratpaşa Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğunun Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdiği konseriyle sona erdi. Konserde zeybek gösterisi de yer aldı.

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