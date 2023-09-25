Antalya Muratpaşa'da balık mezadı

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz’de av yasağının kaldırılmasının ardından Antalya Balıkçı Barınağı’nda balık mezadına katıldı.ANTALYA (İGFA) - Akdeniz’de av yasağının kalkmasının ardından ‘Vira bismillah’ diyerek denizlere açılan balıkçılarla bir araya gelen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gün daha ağarmadan Antalya - Kemer yolunda bulunan Antalya Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen balık mezadı yaptı.

Mezat öncesi kurban kesilip dualar edilirken Başkan Uysal, balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

Başkan Uysal, “Balık önemli bir besin. Ekonomik koşullar zor. İmkanı olan herkes balık yiyebilmeli” dedi.

Günün ilk saatlerinde gerçekleştirilen balık mezadında, taze deniz mahsullerini almak isteyenler arasında kıyasıya rekabet yaşandı.

Kasa kasa balıklar gün doğmadan satılırken kilolarca ağırlıktaki lagos balığını kucağına alan Başkan Uysal “Bu balığın Antalya’daki ismi Grida. Yerli balıktır. En lezzetlisi bizde” dedi.