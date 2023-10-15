Antalya Muratpaşa'da afetlere karşı birlikte mücadele farkındalığı

13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla düzenlenen Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dernekler, ASSİM’de açılan stantlarda arama-kurtarma çalışmalarında kullandıkları ekipmanları sergilerken deneyimlerini de paylaştı.ANTALYA (İGFA)- Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin aralarında Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD gibi dernek ve kurumlarla düzenlendiği etkinlikte Başkanvekili Hüseyin Sarı, afetler ve önleyici çalışmalarda sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve kamu yönetiminin birlikte çalışmasının öneminin altını çizdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından depreme dayanıklı bir kent için ilk adımını Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) programıyla attığını anımsatan Başkan Sarı, "Her mahallede afet gönüllü grubu oluşturmayı hedefleyen programda teorik eğitimlerin ardından uygulamalı eğitimler de tamamlandı. İlk müdahale, afet bilinci, afet anatomisi, gönüllülük, ilk yardım, arama-kurtarma gibi başlıklarda yapılan teorik eğitimlerin ardından gönüllüler, enkaz başında öğrendiklerini uyguladı.Muratpaşa Belediyesi ayrıca mart ayında aldığı meclis kararıyla ilçede yeni yapılacak tüm binalara perde beton uygulaması zorunluluğu getirdi" dedi.

MAKSAT Arama Kurtarma Ekip Başkanı Sevim Dündar ise amaçlarının ekip arkadaşlarımızla beraber daha bilinçli bir toplum oluşturmak adına afet farkındalığı bilincinin oluşturulmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Muratpaşa Belediyesi'ne böyle bir etkinlik düzenlendiği için teşekkür ettiklerini belirtirken, PARS ekibinden Cem Başer ise afet bölgelerinde veteriner hekimlerle birlikte hayvanları kurtarmak üzerine çalıştıklarını söyledi.

ASSİM’de düzenlenen etkinlik, seminerlerle devam etti.

Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde deprem, sel ve yangın olmak üzere doğal afetlerdealınabilecek önlemler ve korunma yöntemleriyle ilgili bilgi verildi.