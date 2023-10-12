Antalya Muratpaşa'da 13 Ekim farkındalığı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, ‘13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü’ kapsamında, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) farkındalık etkinliği düzenleyecek.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından depreme dayanıklı bir kent için ilk adımını Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) programıyla attı.

Her mahallede afet gönüllü grubu oluşturmayı hedefleyen programda teorik eğitimlerin ardından uygulamalı eğitimler de tamamlandı. İlk müdahale, afet bilinci, afet anatomisi, gönüllülük, ilk yardım, arama-kurtarma gibi başlıklarda teorik eğitimlerin ardından gönüllüler, enkaz başında öğrendiklerini uyguladı.

Bununla birlikte yeni yapılacak binalarda ‘perde beton’ zorunluluğu da getirilirken Muratpaşa Belediyesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla 1989’da ilan edilen 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü’nde bir dizi farkındalık etkinliği düzenleyecek.ASSİM’de düzenlenecek etkinlik 17.30’da başlayacak. Etkinlik kapsamında gerçekleşecek seminerde katılımcılar etkinlikte başta deprem, sel ve yangın olmak üzere doğal afetlere karşı alabilecekleri önlemleri ve korunma yöntemlerini öğrenecek. Muratpaşa Belediyesi, ayrıca, personelleri için de bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Toplantı Belediye Kültür Salonu’nda iki grup halinde gerçekleşecek.