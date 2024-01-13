Antalya Muratpaşa 8 yıldır asfaltını üretiyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, cadde ve sokak yenileme çalışmalarında 8 yıldır kendi ürettiği asfaltı kullanıyor. Döşemealtı ilçesinde bulunan tesiste 912 bin ton asfalt üretildi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, asfalt plent tesisini 2016’ta hizmete açtı. Saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip tesis, kurulduğu günden 2023 yılı sonuna kadar 912 bin ton asfalt üretti. Fen İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen cadde ve sokak yenileme çalışmalarında belediye ürettiği asfaltı kullandı. Muratpaşa, ayrıca 10 bin 215 ton asfalt satış da yaptı.

Muratpaşa Belediyesi asfalt plentinin yanı sıra “Üreten Belediye” hedefiyle atölyeleri, bitki üretim tesisleri ve aşeviyle Muratpaşa ilçe sakinlerine sunduğu hizmetlerin yüzde 80’ini öz kaynaklarını kullanarak üreten bir noktaya erişti. Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Fen İşleri müdürlükleri bünyesinde kurulan atölyelerde kent mobilyalarından çöp konteynerlerine üretimi kendi bünyesinde gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, bitki üretim tesisinde de parklarda kullandığı her türlü çiçeği kendisi yetiştiriyor.