Antalya Muratpaşa 3,3 milyon liralık bütçesini dijital oyluyor... Söz Muratpaşalıların

Antalya’da iş ve alışveriş merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları, Kaleiçi gibi tarihi ve turistik merkezleriyle kent yaşamının merkezi olan Muratpaşa’da, belediyenin 3 milyon 301 bin 814 liralık 2024 yılı tahmini bütçesi internet üzerinden ilçe sakinlerinin oylamasına açıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi,yeni bir dönemi başlattı. Türkiye’nin ilk dijital demokrasi uygulaması Komşu Meclisi’yle ilçedebakkalı, tamircisi, öğretmeni, din görevlisi, taksicisi, fırıncısı, yaşlısı ve genciyle, kadını ve çocuğuyla artık mahalleliler Muratpaşa’nın geleceğine yön veriyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, internetle başlayan ve yeni medyanın farklı şekilleriyle devam eden dijitalleşmenin kamu yönetimi de dahil siyasetten gündelik yaşama geleneksel yapıları değiştirip dönüştürdüğünü söyledi.

Son derece hızlı yaşanan bu sürecin oy vermeyle sınırlı vatandaşlık pratiğini de etkilediğini belirten Başkan Uysal, artık karar alma süreçlerine katılmak isteyen, tartışan, yaşadığı sokağa, mahalleye ve kente dair söz söyleyen, müşterekleri arayan ve kamusal iyiye ulaşmaya çalışan aktif yurttaşlık döneminin başladığını söyledi.

Başkan Uysal, yaşama dair her şeyle sorumlu bir belediyecilik anlayışının bu dönüşümü görmezden gelmeyeceğini belirterek “2020’de uygulamaya aldığımız Türkiye’nin ilk dijital demokrasi uygulaması Komşu Meclisi’yle, Muratpaşa’da daha çok konuşup daha çok bir araya geliyor, daha çok tartışıp kararlarımızı hep birlikte alıyoruz” diye konuştu.

DÖRDÜNCÜ OYLAMA

Muratpaşa Belediyesi, 2021 yılından itibaren belediye bütçesini komsumeclisi.com üzerinden oylamaya sunmaya başladı. Belediye bütçesi, burada oylanıp kabul edildikten sonra belediye meclis gündemine getirilirken 2024 bütçesi için de oylama başladı. Gelecek yıl Antalya’nın mega ilçesi Muratpaşa için bütçe, tahmini 3 milyon 301 bin 814 lira olarak belirlendi.

Oylama için bütçe 7 başlıkta sınıflandırıldı. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ve Destek Hizmetleri müdürlüklerince kullanılacak temel yatırım ve üretim hizmetleri için 1 milyon 374 bin 261 lira bütçe ayrıldı.Sosyal Yardım İşleri, Kreş, Sosyal Destek, Kadın ve Aile Hizmetleri, Kütüphane, İşletme ve İştirakler müdürlüklerince kullanılacak gelir eşitsizliği ile mücadele hizmetleri içinse 441 milyon 558 bin lira ödenek ayrıldı.

Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com’da devam eden oylama, 11 Eylül Pazartesi saat 17.30’da sona erecek.