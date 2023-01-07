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Antalya Manavgat Sarılar’da içme suyu çalışması bitiyor

GÜNDEM 07.01.2023, 17:00
Antalya Manavgat Sarılar’da içme suyu çalışması bitiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sarılar Mahallesi’nde sürdürdüğü 80 kilometrelik içme suyu yenileme çalışmasında sona geldi.ANTALYA (İGFA) -  Antalya'nın Manavgat ilçesinin en büyük mahallesi konumundaki Sarılar Mahallesi’nde yaşanan su sorunu Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından çözülüyor. “Manavgat Muhtelif Mahalleleri İçme Suyu Şebeke ve Tesisleri Yapım İşi” kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan, sık sık patlakların yaşandığı boruları yenileniyor.

Toplam 80 kilometrelik yeni içme suyu hattında son aşamaya gelindi. Proje, tamamlandığında abone hatları, içme suyu ve şebeke hatlarında yaşanan arıza ve basınç sorunu çözüme kavuşacak. Vatandaşlara daha sağlıklı, kesintisiz bir içme suyu sağlanmış olacak. Şebeke imalatı tüm hızıyla sürerken, bir yandan da tamamlanan hatların parke ve asfalt imalat çalışmaları devam ediyor. Çalışma tamamlandığında Sarılar’a kesintisiz içme suyu temini sağlanmış olacak. 

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