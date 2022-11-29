Antalya Kumluca'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Alınan bilgiye göre Antalya'nın Kumluca ilçesi Hızırkahya Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Emin Şener yönetimindeki 07 TU 186 plakalı otomobil ile A.Ü. (23) idaresindeki 07 HBR 79 plakalı cip çarpıştı.

Kazada, 07 TU 186 plakalı otomobil sürücüsü Emin Şener (63), kızı Aysun Karakaya (41) ile torunu Gamze Karakaya (11) ve diğer aracın sürücüsü A.Ü. ile yanındaki yolcu E.Ç. (58) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılırken, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Emin Şener ve kızı Aysun Karakaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.