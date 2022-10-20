Antalya Kumluca Belediye Başkanı'ndan suç duyurusu

Antalya'da Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, greve giden işçilerin attıkları sloganlar ve söylemleriyle kendisine ve belediye başkan yardımcılarına tehdit ve hakaret ettikleri gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kumluca Belediyesi'nde çalışan Devrimci İşçi Sendikalarına (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası üyesi bir grup işçinin işten çıkartılan arkadaşlarının işe geri alınması ve toplu iş sözleşmelerine uzlaşmaya varılamaması nedeniyle başlattıkları grev 16. gününde devam ediyor.

Greve giden işçiler Cumhuriyet Meydanındaki grev eylemleri sırasında zaman zaman slogan atarken, ıslıklarla belediyeyi protesto ediyorlar.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, DİSK'in önderliğinde eylem yapan işçilerin, attıkları sloganlarla kendisine yönelik tehdit, hakaret, kişilerin ve toplumun huzurunu bozdukları iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Belediye olarak huzur ve esenliğin teminatı olduklarını ifade eden başkan Köleoğlu, "Devrimci işçi sendikası DİSK’in tahriklerine kapılmayacağız. İşçiler, attıkları sloganlarla (Belediye Başkanı gel buraya, başkan yardımcısı in aşağı” gibi hedef gösteren söylemler hakaret seviyesine ulaştı. Grevin dışına çıkan, kişi hürriyetine saldıran, huzur bozan ve Cumhuriyet Meydanımızı işgal eden izinsiz göstericiler için gerekli yasal başvurularımızı Cumhuriyet Başsavcılığımıza yaptık." dedi.

Kendisi ve başkan yardımlarıyla aileleri için koruma kararını aldırttıklarını kaydeden Köleoğlu, bundan sonra konunun Kaymakamlık ve adli makamlara ait olduğunu, Kumluca'nın huzurunu bozulmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.