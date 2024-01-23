Antalya Kumluca 4,1 sallandı!

AFAD, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.ANTALYA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı saat 23.04'te kaydedildi.

Sarsıntının yerin yaklaşık 39 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlenirken, deprem dolayısıya şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1749888586139271307