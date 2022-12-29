Antalya Kaş'ta 4 büyüküğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Antalya'da 4,0 büyüklüğünde deprem yaşandı.ANTALYA (İGFA) - AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 17.03'te merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi olduğu belirlenen 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı 31,85 kilometre derinlikte kaydedildi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1608465364010110976