Antalya Kaş'ta 300 göçmen kurtarıldı

Antalya Kaş açıklarında göçmen botundan alınan acil durum çağrısının üzerine harekete geçen Denizcilik Genel Müdürlüğü, bottaki 300 göçmenin tamamının Sahil Güvenlik personeli tarafından kurtarıldığını duyurdu.ANTALYA (İGFA) - Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce yapılan paylaşıma göre, dün KKTC Türk Radyo tarafından Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM), Kaş'ın 103 mil güneyinde, Türk arama kurtarma sahasında 300 göçmen taşıyan 20 metrelik bir botun "mayday" çağrısı olduğu, olay yerine PAOLO TOPIC kargo gemisinin yönlendirildiği bilgisi verildi.

İhbar, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezine iletilirken, PAOLO TOPIC gemisi Türkiye saatiyle 23.47 itibarıyla çok sayıda göçmeni gemi üzerine almaya başladı.

Merkez tarafından, "İnmarsat C Telex" cihazından gemi kaptanına sahil güvenlik botları ile buluşma rotası verildi. Paylaşımda, "PAOLO TOPIC", 300 göçmenle beraber Sahil Güvenlik Komutanlığı botları buluşma noktasına ulaştı.

https://twitter.com/denizcilikgm/status/1572096681738653696