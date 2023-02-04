Antalya Gençlik Kampı Ve Eğitim Merkezi İzcileri Ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin gelişimine katkı sağlamak ve onların sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla Gençlik Kampı ve Eğitim merkezinde Antalya Büyükşehir Belediyesi izcilerine 4 günlük kamp düzenledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Kepez İlçesi’nde 15 dönüm arazi içinde gençlerin kullanıma sunduğu Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’nin ilk misafirleri izciler oldu. Büyükşehir Belediyesi, izcilere sömestr tatilinde 4 günlük kamp düzenlendi. Kampa katılan izcilere fiziksel, zihinsel ve ruhsal becerilerini geliştirmeleri adına çeşitli eğitimler verildi.

Büyükşehir Belediyesi’nde 2021 yılından beri izcilik faaliyetini gerçekleştirdiklerini ifade eden İzci Liderlerinden Cansu Erenler Tanış, Büyükşehir bünyesinde yüzün üzerinde izcinin mevcut olduğunu söyledi. Tanış, “Bugün Gençlik Kampımızda 18 izcimiz yemin etti. Onlar artık dünya izcilerinin bir parçası bir kardeşi oldular. Maalesef bize her yerde yeterli olanaklar sunulmuyor. Büyükşehir Belediyemizin Gençlik Kampında yataklarımız, çarşaflarımız, mutfak ekipmanları her türlü ihtiyacımız mevcut. Bu imkanları bize sundu ve gençlere armağan ettiği için Muhittin Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Kampla ilgili bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Lideri ve İzcilik program sorumlusu Atanur Çelik ise “Bu hafta izcilerimizle birlikte Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezindeyiz. Burası Hayvanat Bahçenin hemen yanında bulunun 15 dönüm araziye kurulu muhteşem bir tesis. Antalya Büyükşehir İzcileri ile ilk kampımızı gerçekleştiriyoruz. Alanda izcilerimize eğitici oyunlar, ada izci çalışmaları ve izci yemini törenini gerçekleştirdik. Çocuklarımız çadır kurmayı öğreniyor. Doğayı sevmeyi korumayı ve doğada yaşama koşullarını birebir uygulamalı eğitimlerle çocuklarımıza öğretiyoruz” diye konuştu.