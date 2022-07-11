Antalya'dan yangın bölgesine büyük katkı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat’ın Çardak, Taşağıl ve Hocalar grup içme suyu temini yapım işi projesi ile yangından zarar gören ve ekonomik ömrünü tamamlamış 16 kilometrelik içme suyu hatlarını yenileniyor. Yaklaşık maliyeti 16 Milyon TL olan projenin 6 kilometresinde imalatlar tamamlandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl yaşanan Manavgat yangınından sonra afet bölgesi ilan edilen mahallelerde içme suyu hatlarını yenileme çalışması başlattı. Manavgat’ın Çardak, Taşağıl ve Hocalar grup içme suyu temini yapım işi projesi kapsamında içme suyu isale hattı ve şebeke hattında yenileme yapılıyor. Ekipler proje kapsamında yer alan 16 kilometrelik içme suyu hattın yaklaşık 6 kilometresinde imalatları tamamladı. Yaklaşık maliyeti 16 Milyon TL olan proje tamamlandığında mahalle sakinleri daha sağlıklı, daha hijyenik ve kesintisiz su teminine kavuşacak. Yapılan çalışmalar sonucu su kayıpları minimuma indirilecek ve kayıp-kaçaklardan meydana gelen sorunlar azalacak.

Mahallelerimiz Yeniden Hayat Bulacak

Yapılan içme suyu hattı sayesinde bölgenin uzun zamandır sıkıntısını çektiği içme suyu sorunun son bulacağını söyleyen Manavgat Taşağıl Muhtarı Ali Nail Arseven, “Mahallelerimiz bu suyla hayat bulacak” dedi. Arseven, “Yangın afeti geçirdik. Tabi alt yapı suları çekildi. Bölgemde içme suyu sorunu hat safhaya çıkmıştı. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, içme suyunu 16 km uzaklıktan getirerek, vatandaşlarımızı içme suyu sıkıntısından kurtardı. Kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkanımızın Tuttuğu Altın Olsun

Taşağıl Çardak Sulama Suyu Kooperatif Başkanı Muammer Gündoğdu, yangından sonra içme suyu sıkıntısı çektiklerini dile getirerek, “Yangın içme suyu hatlarımıza ciddi zarar verdi. Bu durumdan dolayı suyumuzda ciddi bir azalma görüldü. Allah bin kere razı olsun Muhittin Başkanımızdan. Hocalardan ve Belen köyden, Çardak, Taşağıl, Mihrap bölgelerine yeni su geliyormuş. Sağ olsun var olsun başkanımızın tuttuğu altın olsun” ifadelerini kullandı..

Başkan Sözünü Tuttu

Taşağıl Mahalle sakini Mustafa Gündoğdu ise, “İçme suyu yaz dönemlerinde ciddi bir sorun haline geliyordu. Muhittin Başkanımızdan Allah razı olsun sorunumuzu ilettik, ben yaparım bunu dedi. Sözünü tuttu. Gerçekten büyük bir öz veriyle çalışmalar başladı. Şimdi Taşağıl bölgesinin tüm köy ve mahalleri bu sudan yararlanacaklar. Kendileri gerçekten verdikleri sözün arkasında adam gibi durdular” dedi.