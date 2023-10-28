Antalya'da yurtlarda Zeren Ertaş protestosu

Aydın Efeler'deki kız yurdunda asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitiren Zeren Ertaş'a destekler tam gaz sürüyor.Elif şevval DEMİR - HaberözelTV (ANTALYA İGFA)

Aydın Efeler ilçesinde bulunan Güzelhisar Kız Yurdu'nda 25 Ekim gecesi asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş yaşamını yitirdi. Tedbirsizlik nedeniyle hayatını kaybeden öğrenci arkadaşları için bir çok farklı şehirde öğrenciler gece eylemine başladı.

Antalya'da Bezmi Alem, Akdeniz, Şehzade, Muratpaşa ve Elmalı KYK yurtlarında bulunan öğrenciler, gece saatlerinde yurt içlerinde bir araya gelerek yürüyüş ve oturma eylemleri gerçekleştirdi.

Öğrenciler, "Akdeniz uyuma, kardeşine sahip çık", "Katil KYK" ve "Zeren ölmedi, kalbimizde yaşıyor" , "Kaza değil cinayet" sloganları attı. sloganı atarak, olayın bir kaza değil ihmal ve cinayet olduğuna dikkat çekti.

Ertaş'ın ölümüyle ilgili öğrencilerin protesto eylemleri sürüyor.