Antalya'da Yeni Jenerasyon Moda Haftası sona erdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında genç tasarımcıları desteklemek amacıyla düzenlediği Yeni Jenerasyon Moda Haftası’nın kapanışında moda tasarımı bölümü öğrencilerinin ve özel gereksinimli bireylerin tasarladığı 100. Yıl kıyafetleri defile ile sergilendi.ANTALYA (İGFA) - Toroslar Kadın Basketbol Takımı oyuncularının da podyuma çıktığı defilede, Antalyaspor’un farklı temalarda hazırlanan formaları da yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Amsterdam merkezli moda etkinlik şirketi AFWEU işbirliğiyle düzenlediği "Yeni Jenerasyon Moda Haftası 100. Yıl Koleksiyonu" kapanış defilesi ile sona erdi. Genç tasarımcıları desteklemek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, birbirinden güzel ve anlamlı defilelere ev sahipliği yaptı. Işıklar’da yer alan Atatürk Basketbol Sahası’nda düzenlenen etkinlikte üniversiteli gençlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası genç tasarımcılar ile özel bireylerin kıyafet tasarımları sergilendi.

100. YILA ÖZEL TASARIMLAR

Moda Haftasının kapanış defilesini Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Gürbüz, Durmuş Ali Arslan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol Başantrenörü Selen Erdem, Akdeniz Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Kezban Sönmez, ÖZGEBİR Derneği Başkanı Mustafa Kılınç ile çok sayıda vatandaş izledi. Defilede, Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin Cumhuriyetin 100. Yılı için hazırladıkları kırmızı beyaz tasarımlar öne çıktı. Öğrencilerin birbirinden güzel tasarımları büyük beğeni topladı.

ÖZEL BİREYLERİN TASARIMLARI PODYUMA ÇIKTI

Defilede anlamlı bir proje de hayat buldu. Büyükşehir Belediyesi Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ndeki özel bireylerin hayal edip kağıda çizerek aktardığı kıyafetler sanata dönüştürüldü. Akdeniz Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü öğrencileri özel bireylerin çizdiği kıyafetleri tasarıma dönüştürdü. Defilede mankenler tarafından sergilenen tasarımlar büyük alkış aldı. Özel bireyler, moda tasarımı öğrencileri ile el ele sahneye çıkarak, izleyenleri selamladı.

ANTALYA'NIN GURURU SAHNE ALDI

Yeni Jenerasyon Moda Haftası 100. Yıl Koleksiyonu defilesinde, ligde ve Avrupa’da aldığı başarılı sonuçlarla Antalya’nın gururu olan Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Kadın Basketbol Takımı oyuncuları da podyuma çıktı. Alkışlar eşliğinde podyumda yürüyen kadın basketbolcular vatandaşları selamladı. Takımın Başantrenörü Selen Erdem, destekleri için Antalyalılara teşekkür etti.

ANTALYASPOR TASARIMLARI DİKAT ÇEKTİ

Defilede çevre, farkındalık oluşturmak için kadına şiddet, doğa deniz kirliliği temalarıyla hazırlanan Antalyaspor formaları da yer aldı. Birbirinden farklı forma tasarımları hem çocuklar hem de profesyonel mankenler tarafından podyumda sergilendi. Antalyaspor'un forma koleksiyonu etkinliğe renk kattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Nurettin Tonguç defile sonunda Moda Haftası’na katkı sağlayan kurum, kuruluş ve kişilere plaket verdi.