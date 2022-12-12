Antalya'da sel felaketinin temizlik ve tespitleri sürüyor

Metrekareye 207 kilogram yağışın düştüğü Antalya'nın Kumluca ilçesini ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Vali Ersin Yazıcı, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu duyurdu. Ekipler, Kumluca'nın her sokağında temizlik ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, dün gece başlayan ve sabaha kadar devam eden yoğun yağış sonrası Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlar ve e esnafları ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Dün gece metrekareye 207 kilogram yağış düştüğünü ifade eden Vali Yazıcı, ilçe merkezleri ile kırsalda hasarın mevcut olduğunu kaydetti. Ortaköy ve Toptaş köylerinin yollarındaki köprülerin yıkılmasından dolayı ulaşımda sıkıntılar yaşansa da Belediye, DSİ ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmalarla alternatif güzergahlarla ulaşımı sağladıklarını kaydeden Vali Yazıcı, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olduğunu kaydetti.

Vatandaşlarla birebir görüşmeler yapan Vali Yazıcı, taleplerini not alarak, ilçedeki hasarlı yerlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, tüm belediye ekipleri ve bürokratlarının sahada özverili şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da ilçe sokaklarında ve sorunlu noktaları dolaşarak gerekli tespit ve idareleri yerinde gerçekleştirdi.

https://twitter.com/BocekMuhittin/status/1602295849203118080