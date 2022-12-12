Antalya'da Kumluca ve Finike sel felaketi! Okullar tatil edildi

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçesinde yağmur suları taşkınlara sebep oldu. Zemin katları su basarken, araçlar yollarda sürüklendi. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Felaketi yaşıyoruz" diyerek son durumu sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla duyurdu. Okullar her iki ilçede de bugün tatil edildi.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da gece yarısı başlayan aşırı yağış, Kumluca ve Finike ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmur suları taşkınlara sebep olurken, zemin katlar ve arabaların yanı sıra çok sayıda sera da zarar gördü.

https://twitter.com/kumlucabld/status/1602094260773425153

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Felaketi yaşıyoruz" çağrısıyla son durumu sosyal medya hesabından canlı yayınla duyurdu.

https://twitter.com/kumlucabld/status/1602094132004102146

İlçenin yoğun şekilde sular altında kaldığını belirten Başkan Köleoğlu, can ve mal güvenliğinin yoğun tehlike olduğunu kaydederek, belediyenin de sular altında kaldığını belirtti. Köleoğlu, sahada olduklarını ancak kendilerinin de belli noktalarda yetersiz kaldıklarını ifade ederek, "Can kaybı olmaması için vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz, tüm Kumluca’mıza geçmiş olsun" dedi.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de, tüm ekipleriylle birlikte aşırı yağış nedeniyle meydana gelen zararları telafi etmek amacıyla çalıştıklarını ifade ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Geyikçi, 12 Aralık Pazartesi günü ilçe genelindeki tüm okulların tatil olduğunu hatırlatarak, acil durumlar dışında dışarıya çıkılmamasını istedi.