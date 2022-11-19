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Antalya'da kadına şiddete mücadele atılımı

GÜNDEM 19.11.2022, 14:30
Antalya'da kadına şiddete mücadele atılımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Acil Yardım Hattı Çalıştayı’nda konuşan Başkan Muhittin Böcek, kadınların sosyal hayatta varlığının artırılmasına dikkat çekti.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Kadın Federasyonu Dernekleri işbirliğiyle gerçekleştirilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Acil Yardım Hattı Çalıştayı’nın açılışına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, 38 belediden belediye başkan yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri, STK temsilcileri katıldı. Çalıştay Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kadın çalışmalarıyla ilgili tanıtım filmiyle başladı.

KADINLARIN SOSYAL HAYATTA VARLIĞINI ARTIRMALIYIZ

Çalıştayın açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile kadına yönelik şiddetle mücadeleyi hedefleyen ‘Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokol’ünü imzalayan ilk belediye olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Başkan Böcek, kadın-erkek eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet konusunda ülkede yaşanan olayların gündemde yer almaya devam ettiğini belirterek, insan haklarından, eşitlikten ve özgürlükten taviz vermeyen, millet ittifakının yerel yönetimleri olarak, bu duruma kayıtsız kalamayacaklarını dile getirdi. Böcek, kadınların sosyal hayattaki varlığını arttırmak, kadına şiddet ve kadın cinayetleri gibi bizi derinden yaralayan ve toplumda iz bırakan olayların önlenmesi noktasında ilgili tüm paydaşlar ile ortak akılla hareket ederek çözümler üretmeye çalıştıklarını vurguladı.

KADIN VE AİLE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUYOR

Başkan Muhittin Böcek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belediyemizin, kadınların sosyal alandaki varlığının arttırılması ve kadın-erkek eşitliğinin desteklenmesi amacıyla hazırladığı yerel eşitlik eylem planını 8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Gününe kadar bitirmiş olacağız. Ayrıca “Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü ”nü bu ay içerisinde kuruyor olmamızın da müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR'DE 33 KADIN YÖNETİCİ 2602 KADIN ÇALIŞAN

Büyükşehir Belediyesi’nde 33 kadın yöneticinin olduğuna dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek, “Belediyemizin her bölümünde iyi niteliklere sahip 2 bin 602 kadın çalışanımız ile kentimize kadın - erkek ayrımı yapmadan hizmet etmekteyiz. Belediyemizin her kademesinde ve her alanında kadınlarımız var ve var olacaktır. Kadın çalışanlarımızın daha geniş alanlarda çalışması ve iş hayatlarında herhangi bir baskıya veya eşitsizliğe maruz kalmamaları için gereken ne ise yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

EŞİTLİK YERELDEN BAŞLAR

Açılışta kısa bir konuşma yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile başlatılan çalışma ile İzmit’ten birçok yerel yönetime ışık olduklarını söyledi. Fatma Kaplan Hürriyet, “Bir kadının bile hayatına dokunduysak çok önemlidir. Yerel yönetimler olarak kadına yönelik şiddeti engellemek adına eşitlik yerelden başlar düşüncesiyle somut adımlar atmak üzere yola çıktık. İlkini geçtiğimiz yıl İzmit’te başlattığımız bu çalıştaya katkı sunan tüm belediye yönetimlerine teşekkür ederiz” dedi.

ORTADA BİR POLİTİKASIZLIK VAR

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile 2019 yılında yola çıktıklarını belirterek, “Kadına yönelik şiddetle mücadele de Acil Yardım Hattı kurulması noktasında bir protokol imzaladık. Antalya Büyükşehir Belediyesi protokolü imzalayan ilk belediyedir. Geldiğimiz noktada bu sözleşmeye imza atan 53 belediye ile yol arkadaşlığı yapıyoruz. İktidarlar kadına yönelik şiddetle gerekli mekanizmayı işletmiyor. Bizde bu noktadan hareketle Yerel Eşitlik Eylem Planını başlattık. Ekim ayında 39 kadın öldürüldü.  Türkiye olarak biz ne yaptık. İstanbul Sözleşmesi’nden çekildik. Ortada bir politikasızlık var” diye konuştu.

İKİ BELEDİYE İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Açılış konuşmalarını ardından ise Adana Büyükşehir Belediyesi, Afyonkarahisar Dazkırı Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında ‘Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı İşbirliği’ protokolü imzalandı. Başkan Muhittin Böcek, işbirliği protokolüne gözlemci olarak eşlik etti. Başkan Muhittin Böcek, daha sonra federasyon Başkanı Canan Güllü’ye katkılarından dolayı plaket takdim etti. Son olarak Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Acil Yardım Hattı Koordinatörü Şule Şen, katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi. İlk bölümün ardından Başkan Muhittin Böcek, misafir belediye temsilcileriyle sohbet etti. 

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