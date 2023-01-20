Antalya'da izin yapılara izin yok

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı içerisinde izinsiz inşaatları yıkıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı içerisinde yer alan çay bahçelerinin bulunduğu alanda işletmeci tarafından izinsiz yapı yapıldığını tespit etti. Özel bir işletmeye kiraya verilen alandaki izinsiz yapılarla ilgili çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri alandaki izinsiz yapılara hemen müdahale etti.

izinsiz Yapılara Müdahale

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri çay bahçesi içerisindeki sert zemini kaldırırken, izinsiz yapılan imalatları yıkıyor. İşletmeci tarafından yapılardaki büyültmeler sökülerek eski haline getiriliyor. Karaalioğlu Parkı içerisindeki yeşil doku Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından eski haline getiriliyor

Kimyasal ve Mekaniksel Mücadele Yapılıyor

Öte yandan Karaalioğlu Parkı içerisindeki başta palmiye ağaçlarında görülen kırmızı palmiye böceği yanı sıra son zamanlarda meşe ve çınar ağaçlarında uzun anten böceği ile peyzaj ağaçlarında dip kurdu zararlısı görülmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu zararlılara karşı kimyasal ve mekanik mücadele başlattı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, son zamanlar dip kurdu zararlısının ağaçların köklerinden girerek, ağaçla toprağın buluşma noktasına zarar verdiğini söyledi.

Alandan Kaldırılan Ağacın Yerine Yenisi Dikiliyor

Çiğdem Hacıoğlu, bu zararlıların ağaçları birden kuruttuğuna dikkat çekerek, “Karaalioğlu Parkı içerisindeki bazı ağaçlarda uzun anten böceği zararlısı ve kırmızı palmiye böceğinin yanı sıra dip kurdu zararlısı bazı peyzaj ağacımıza zarar verdi. Yıllardır bu konuyla ilgili kimyasal mücadele ve budama gibi mekaniksel mücadele yapıyoruz. Yol alamadığımız noktalarda bu ağaçların devrilme, can ve mal kaybı riskini ortadan kaldırmak ve en önemlisi de diğer ağaçların zarar görmesini engellemek için bu ağaçları ilgili kurumlardan gerekli izinlerini alarak alandan kaldırıyoruz. Her kaldırdığımız ağacın yerine daha yeşil bir Antalya için hemen yeni ağaç dikiyoruz. Maalesef zarar gören birkaç tane ağacımız vardı. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda teknik ekibimiz inceleme yaptı ve olası risklere karşı birkaç ağaç alandan kaldırdı. Dikim mevsiminin başlamasıyla birlikte bugüne kadar Antalya’mıza 15 bin ağaç diktik. Yeni ağaçlar ve peyzaj çalışmalarımızla kentimizi güzelleştirme devam edeceğiz” dedi.