Son Dakika

Antalya'da imar yönetmeliği sevinci

GÜNDEM 29.10.2022, 18:30
Antalya'da imar yönetmeliği sevinci

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 19 ilçe belediyesi ve meslek odalarının katkılarıyla hazırladığı “Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği” Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Başkan Böcek, kentin anayasası niteliğindeki yönetmeliğin Antalyalılara hayırlı olmasını diledi.ANTALYA (İGFA) - Planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefi doğrultusunda göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalara başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’ya özgü bir imar yönetmeliği hazırlanması için talimat vermişti. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı organizasyonunda, 19 ilçe belediyesi ve Meslek Odaları’nın katılımıyla hazırlanan “Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği” Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak Resmi Gazete ‘de yayınlandı. Antalya, kent kimliğine önemli katkı sunacak anayasa niteliğindeki bir düzenlemeye kavuşmuş oldu. 

ORTAK AKIL MESAJI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yürürlüğe giren Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren “Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: ”3 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde Büyükşehir Belediyelerine imar yönetmeliği yapma yetkisi verilmişti. Ancak 2017-2019 yılları arasında bu konuda yol alınamamıştı. 2019 Nisan ayında göreve geldiğimizde planlı, kurallı kimlikli kent Antalya için ilgili meslek odaları ve 19 ilçe belediyeleri ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği çalışmalarını başlattık. Kentimizde yapılaşmanın bir düzen içinde olmasının sağlanması ve denetlenmesi, doğal, kültürel ve tarihi değerlerimizin korunması, yasal mevzuatla kent halkının modern, çağdaş sağlıklı yapılarla tanışması, hizmet alması ve memnuniyetinin sağlanarak örnek kent dokusunun yaratılmasında etken olması amaçlanmıştır. ‘Biz birlikte yaparız’ anlayışıyla, ortak akılla uzun çalışmalar sonucu hazırlanan yönetmelik en son şekliyle Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilerek onaylanmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na gönderilmişti. Yaşanabilir mekanlar planlaması, işlevsel ve sağlıklı binalar yapılması, yeşil dokunun artırılması, kent ve yapı estetiğinin sağlanması, görüntü kirliliğinin önlenmesi ve ilimiz yöresel koşullarına uygun olması nedeniyle Bakanlığın onayı alınarak “Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 27 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Antalya’mıza hayırlı olsun.” 

Yorumlar (0)
18
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Galatasaray 11 21
4. Trabzonspor 11 21
5. Başakşehir 10 20
6. Konyaspor 12 20
7. Beşiktaş 11 19
8. Kayserispor 11 19
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 12 14
11. Alanyaspor 11 13
12. Karagümrük 11 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 10 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Samsunspor 11 17
6. Boluspor 9 16
7. Rizespor 10 15
8. Sakaryaspor 11 15
9. Bandırmaspor 10 14
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 10 12
13. Adanaspor 10 11
14. Altay 11 11
15. Göztepe 9 11
16. Erzurumspor 9 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. M.City 12 29
2. Arsenal 11 28
3. Newcastle 13 24
4. Tottenham 13 23
5. Chelsea 12 21
6. M. United 11 20
7. Brighton 12 18
8. Fulham 12 18
9. Liverpool 11 16
10. Crystal Palace 12 14
11. Bournemouth 13 16
12. Brentford 13 15
13. West Ham United 12 14
14. Everton 12 13
15. Aston Villa 13 12
16. Southampton 13 13
17. Leicester City 13 11
18. Wolves 13 10
19. Leeds United 11 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 12 13
13. Espanyol 12 11
14. Almeria 12 13
15. Celta Vigo 12 11
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4