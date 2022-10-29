Antalya'da imar yönetmeliği sevinci

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 19 ilçe belediyesi ve meslek odalarının katkılarıyla hazırladığı “Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği” Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Başkan Böcek, kentin anayasası niteliğindeki yönetmeliğin Antalyalılara hayırlı olmasını diledi.ANTALYA (İGFA) - Planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefi doğrultusunda göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalara başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’ya özgü bir imar yönetmeliği hazırlanması için talimat vermişti. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı organizasyonunda, 19 ilçe belediyesi ve Meslek Odaları’nın katılımıyla hazırlanan “Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği” Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak Resmi Gazete ‘de yayınlandı. Antalya, kent kimliğine önemli katkı sunacak anayasa niteliğindeki bir düzenlemeye kavuşmuş oldu.

ORTAK AKIL MESAJI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yürürlüğe giren Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren “Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: ”3 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde Büyükşehir Belediyelerine imar yönetmeliği yapma yetkisi verilmişti. Ancak 2017-2019 yılları arasında bu konuda yol alınamamıştı. 2019 Nisan ayında göreve geldiğimizde planlı, kurallı kimlikli kent Antalya için ilgili meslek odaları ve 19 ilçe belediyeleri ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği çalışmalarını başlattık. Kentimizde yapılaşmanın bir düzen içinde olmasının sağlanması ve denetlenmesi, doğal, kültürel ve tarihi değerlerimizin korunması, yasal mevzuatla kent halkının modern, çağdaş sağlıklı yapılarla tanışması, hizmet alması ve memnuniyetinin sağlanarak örnek kent dokusunun yaratılmasında etken olması amaçlanmıştır. ‘Biz birlikte yaparız’ anlayışıyla, ortak akılla uzun çalışmalar sonucu hazırlanan yönetmelik en son şekliyle Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilerek onaylanmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na gönderilmişti. Yaşanabilir mekanlar planlaması, işlevsel ve sağlıklı binalar yapılması, yeşil dokunun artırılması, kent ve yapı estetiğinin sağlanması, görüntü kirliliğinin önlenmesi ve ilimiz yöresel koşullarına uygun olması nedeniyle Bakanlığın onayı alınarak “Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 27 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Antalya’mıza hayırlı olsun.”