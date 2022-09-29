Antalya'da DİSK'in grev kararına Kumluca Belediyesi'nden rest

Antalya Kumluca Belediyesinde çalışan bazı işçiler, toplu sözleşme masasına oturmadığını iddia ettikleri Belediye yönetime karşı grev kararı almışlardı. DİSK'in grev kararına Kumluca Belediyesi'nden açıklama geldi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen bir grup Antalya, Kumluca Belediyesi çalışanı, işçi çıkardığını ileri sürdükleri Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’nu protesto eylemi yapmışlar ve grev kararı almışlardı.

Kumluca Belediyesinde Konu ile ilgili bir basın açıklaması geldi.

Kumluca Belediyesi olarak 522 çalışanıyla büyük bir kurum olduğunun altı çizilen açıklamada, yaşanan eylemin temelinde belediyemiz hali hazırda çalışan usta işçisine en son 9 bin TL net ücret ödemesi yaparken; Kumluca'lının ilk defa duyduğu yetkili sendika Devrimci İşçi Sendikasının (DİSK) belediyeye dayattığı sözleşme ile toplu görüşme masasına oturulduğuna dikkati çekildi. 16 Eylül'de yapılan oturumda toplu sözleşme maddelerini görüşmeyeceğini grev kararının uygulanacağını belirtip toplu görüşme masasından kalktığı belirtilen açıklamada, "Dayatılan sözleşme ile Eylül ayında yapılan hesaplamalara göre brüt 25 bin 800 lira ücret ödenmesi zorunluluğu karşısında Kumluca faydası gözeten idarenin pazarlık talebini ret eden Devrimci İşçi Sendikası 37 işçi yetkisiyle grev kararı almıştır" denildi.

Türkiye'nin ekonomik faturasının bedelini ödetmek için adeta düğmeye basıldığını öne süren açıklamada, belediyenin yüksek ücret talep eden sendikanın sözleşme dayatmasına karşı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Birçok hizmetini öz kaynaklarıyla yapmaya çalışan belediyemiz bugüne kadar çalışanın ücretini, tazminatını ödeyerek gelmiştir. Belediyemiz tarihinde ilk defa yasal ikramiyelerinin yanında 1 Mayıs, Kurban ve Ramazan Bayramı, 29 Ekim, Yılbaşı ve Eğitim Yardımı altında tazminatlarını da zamanında ödemiştir. Ancak belediyemizin işçimize brüt 25 bin 800 TL verecek gücü yoktur" denildi.