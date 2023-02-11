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Antalya'da depremzedelere 'büyük' destek

GÜNDEM 11.02.2023, 18:30
Antalya'da depremzedelere 'büyük' destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi depremzedeleri yalnız bırakmıyorANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelerde depremzedelerin yanında olmayı sürdürüyor. Depremin ilk gününden bu yana çalışmaları koordine eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’ya gelen depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde bir mağaza açacaklarını söyledi. 

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından tüm imkanlarını seferber eden Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Havanın soğuk, şartların zor olduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyemiz başta olmak üzere cansiperane bir çalışma yürüten tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Kısa zamanda inşallah iyi sonuçlar elde edilir. Bir an önce göçük altındaki vatandaşlarımız kurtarılır” diye konuştu.

ÇADIRKENT, AŞEVİ VE SAĞLIK TIRI HİZMETTE

Cam Piramit Afet Yardım Merkezi’nde gönüllülerin çalışmalarına destek veren ve ihtiyaçların bir an önce deprem bölgesine gönderilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, deprem bölgesinde kurulan 3 aşevinde 70 bin kişiye sıcak çorba ve 3 öğün yemek ikram edildiğini söyledi. 20 yataklı Mobil Revir Sağlık Destek Tırı’nın da Hataylı depremzedelerin hizmetinde olduğunu aktaran Başkan Böcek, Maraş’ta da çadırkent kurarak, 600 kişiye barınma imkanı sağlayacaklarını açıkladı.

54 YARDIM TIRI GÖNDERİLDİ

Çağrılara ilk günden bu yana duyarsız kalmayarak adeta yardım seli olan Antalyalılara teşekkür eden Başkan Böcek, “Yardım merkezimizde aynı anda 3 tır yükleyebilecek kapasite ile çalışmaya devam ediyoruz. Yardımseverlerimize çok teşekkür ediyoruz. 54. tırımızı deprem bölgesindeki depremzedelere ulaştırmak üzere göndermiş bulunuyoruz” dedi.

GİYSİ YARDIMLARI İÇİN DOĞU GARAJI’NDA MAĞAZA

Deprem bölgesinde olduğu kadar Antalya’ya gelen depremzede vatandaşları da en iyi şekilde misafir etmeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacaklarını ifade eden Başkan Böcek, Cam Piramit’e gelen depremzede vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Acılarını ve üzüntülerini paylaşan Başkan Böcek, “Afet Yardım Merkezi’mizde toplanan giysi yardımlarımızı da Antalya’ya gelen depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanıyoruz. Cam Piramit’in ardından Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde giysilerin ücretsiz alınabileceği bir mağazamıza açacağız” diye konuştu.

ACİL İHTİYAÇ LİSTESİ

Başkan Böcek deprem bölgesi için acil ihtiyaç listesini de çadır, uyku tulumu, ısıtıcı, soba, odun, yakacak, battaniye, yorgan, hijyen malzemeleri, bebek bezi, bebek maması,  jenaratör, içme suyu, ekmek ve powerbank olarak açıkladı.

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