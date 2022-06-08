Antalya'da çöpe dökülen görüntüler tepki çekmişti... Soruşturma başlatıldı!
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde domates ve salatalıkların çöpe dökülmesiyle ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.ANKARA (İGFA) - Antalya'da çöpe atılan binlerce kilogram ağırlığındaki sebzeyi gören vatandaş isyan etti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arazi baktığı sırada fark ettiği görüntüleri dijital medyaya yeni bir soluk getiren gzt.com paylaştı.
Ürünlerin hepsinin yeni döküldüğünü belirten vatandaş, tesadüfi olarak gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını 'hainlik' olarak nitelendirdi. "Burada kamyonlarca, tonalrca ürün var" diyerek ilgililere seslenen vatandaş, "Zor günler geçiren ülkemizdeki vatandaşların hakkını gasp etmek, çalmak. Bunu buraya dökeceğinize bir vatandaşa bedavadan dağıtın hayra girin. Bu nasıl insanlıktır" diyerek tepki gösterdi.
https://youtu.be/SDyMCLNAn7k
BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI
Öte yandan Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise, sosyal medyada yer alan domates ve salatalıkların çöpe dökülmesi paylaşımı üzerine, Antalya Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığını açıkladı.
Bakan Muş yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan domates ve salatalıkların çöpe dökülmesi paylaşımı üzerine, Antalya Ticaret İl Müdürlüğümüz ivedi şekilde inceleme başlatmıştır. Vatandaşımızı mağdur etmeye yönelik bir fiilin tespiti durumunda Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/mehmedmus/status/1534254464793726978
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