Antalya'da Burmahan-Beşkonak yoluna asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ta Burmahan-Beşkonak mahalleleri yolunda asfalt çalışması başlattı.ANTALYA (İGFA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, sahilden Toroslara Antalya’nın dört bir yanında konforlu ve güvenli yollar oluşturmaya devam ediyor. Ekipler son olarak Manavgat ilçesi Beşkonak- Burmahan, mahalleleri arasında asfalt çalışması başlattı. Daha önce alt yapısı tamamlanan 2.5 kilometre uzunluğundaki grup yolu emülsiyon asfaltla kaplanıyor.

Burmahan Mahalle Muhtarı Ali Öz, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür ederek, “Mahallemiz şehir merkezine çok uzak bir mevkide. Beşkonak Mahallesi ile mahallem arasındaki yol, grup yoluna dahil edildi. Önce alt yapısı tamamlandı. Şimdi de asfaltlama yapılıyor. Çalışmalar bitmek üzere. Emeği geçen herkese mahallem adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.