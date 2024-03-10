Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem!

Antalya Demre'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre Antalya, Demre’de saat 16,55'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan depremle ilgili AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri derhal saha taramalarına başladığını ve an itibari ile olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1766831615072755900