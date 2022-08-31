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Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM 31.08.2022, 00:02
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ANKARA (İGFA) - AFAD'ın internet sitesinde alınan bilgiye göre, saat 23.42'de Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 5,41 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 102,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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