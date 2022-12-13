Antalya'da 3 ilçede okullara 'yağış' tatili!

Antalya'nın doğusunda beklenen kuvvetli yağış nedeniyle, Manavgat, İbradı ve Serik ilçelerinde okullar yarın bir gün süre ile tatil edildi.ANTALYA (İGFA) - Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, meteorolojik uyarı sonrasında üç ilçede tatil kararı aldı.

Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde eğitime 14 Aralık Çarşamba günü bir günlüğüne ara verildiği duyuruldu.

https://twitter.com/antalyamem07/status/1602662275206217730

Özellikle gece saatlerinde başlayacak sağanak nedeniyle metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağışın düşmesi beklenirken, vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları uyarısı da yapıldı.