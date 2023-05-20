Antalya'da 19 Mayıs coşkusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 104'üncü yıldönümü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Antalya genelinde tüm gün süren etkinlikler akşam da devam etti. Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu tarafından Konyaaltı Varyant’tan başlayan fener alayı düzenlendi. Fener alayına katılan on binlerce Antalyalı, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyıp meşaleler eşliğinde yürüdü.

Fener alayına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Antalya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları, STK'lar ve on binlerce vatandaş katıldı. Katılımcılar grubun önünde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun çaldığı marşlara eşlik ederek Konyaaltı Caddesi’ni takip ederek Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Ellerinde fenerlerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen binlerce Antalyalı, saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı’nı büyük bir coşkuyla okudu. Cumhuriyet Meydanı’nı hınca hınç dolduran on binlerce vatandaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar eşliğinde hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu.

Düzenlenen fener alayına katılan on binlerce Antalyalı, dev Türk bayrağını omuzlarında taşıdı. Ünlü sanatçı Gülşen de Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce kişiye konser verdi.

Başkan Muhittin Böcek de gençlere seslenerek, “Her zaman olduğu gibi birlikte mücadele edeceğiz, birlikte başaracağız. Çünkü biz gençlerle güçlüyüz! İşte bu yüzden, hayallerinizin, umutlarınızın, yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Çok sevdiğiniz vatanınızdan gitmenize müsaade etmeyeceğiz” dedi.