Antalya Büyükşehir’in yurdu üniversitelilere sıcak yuva

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için açtığı kız ve erkek öğrenci yurdu öğrencilere sıcak yuva oldu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçtiğimiz yıl barınma sıkıntısı yaşayan üniversite öğrencilerinin yurt ihtiyacını karşılamak üzere 330 kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurdu hizmete açtı. Kepez İlçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde bulunan kız ve erkek öğrenci yurdu üniversite öğrencileri tarafından büyük ilgi görüyor. Kayıtları kısa sürede dolan kız ve erkek öğrenci yurtları, yüksek ev ve yurt kiraları karşısında öğrencilerin tercih noktası oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yurtlarında kalan öğrenciler sosyal ve kültürel etkinliklerinden faydalanma fırsatı bulurken, ücretsiz internet, çamaşır yıkama, ütü ve iki öğün yemek gibi birçok imkana sahip oluyor.

Üniversite öğrencileri Büyükşehir Belediyesi’nin yurtlarından büyük bir memnuniyet duyuyor. Geçtiğimiz yıl evde kalan ancak artan kira fiyatları yüzünden yurda çıkan Akdeniz Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Sabri Deniz, 3 aydır Büyükşehir Belediyesi’nin yurdunda kaldığını belirterek, “Diğer yurtlara bakınca Büyükşehir Belediyesi’nin yurtları daha iyi. Birçok imkanı var. Bu yönden kendimizi şanslı hissediyoruz. Muhittin Başkan’a teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl kiralık evde kalıyordum ancak artan kiralar sonrasında yurda çıkmak zorunda kaldım. Kiramıza yüksek bir zam yapıldı. Yurttan çok memnunum” dedi.