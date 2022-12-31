Antalya Büyükşehir’den Korkuteli Yazır’a salon

Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilçelerin eksiklerini bir bir gidermeye devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli Yazırlı vatandaşların çok amaçlı salon talebini de karşılıksız bırakmadı. Yazır’da 1200 metrekare kapalı alan üzerine yapımına başlanan çok amaçlı salon inşaatı hızla sürüyor.

Korkuteli’nin en büyük ve en kalabalık mahallelerinden biri olan Yazır’da atıl durumda bulunan spor salonu vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çok amaçlı salona dönüştürülüyor. Salon vatandaşların ihtiyaçlarına uygun şekilde düğün, taziye, mevlüt ve toplantı gibi etkinliklerin yapılabileceği bir alan olacak.

Bin 200 metrekare kapalı alan üzerinde 585 metrekare kullanım alanı olacak salonun ön tarafında bir de mutfak olacak. 185 metrekarelik kapalı alana sahip alanda düğün ve mevlütlerde yemek yapılabilecek. Çok amaçlı salon Yazır Mahallesi’nin yanı sıra çevre mahallelerin de talebini rahatlıkla karşılayabilecek.

BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTTU

Yıllardır böyle bir salona ihtiyaçları olduğunu söyleyen Korkuteli Yazır Mahalle Muhtarı Mehmet Kocaoğlu, salonun yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi; “Kalabalık bir mahalleyiz ve her yıl da nüfusumuz artıyor. Düğün yapacak yerimiz yoktu. Sağolsun Muhittin Başkan buraya geldi. ‘Muhittin Böcek sözü ben burayı yapacağım’ dedi. İhaleyi yaptı şu an salonumuz yapılıyor. Muhittin Böcek sözünü tuttu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Salonumuz köyümüze kazandırılıyor şu anda.”