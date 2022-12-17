Antalya Büyükşehir’den kadın kooperatiflerine destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Toprak Ana Kadın Kooperatifi ve Minerva Kadın Kooperatifi’ne toplamda 30 bin adet nergis ve frezya soğanı hibe etti.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, kırsal bölgelerde tarımsal ürünlerin çeşitliliğini arttırarak çiftçilere katkı sağlamaya devam ediyor. İlçelerin ve mahallelerin iklim ve toprak çeşitliliği dikkate alınarak doğru bitki, doğru çeşit seçimi ile teşviklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, S.S. Toprak Ana Kadın Kooperatifi ve Minerva Kadın Kooperatifi’ne toplam 30 bin adet nergis ve frezya soğanı hibe etti. Hibe edilen soğanlar kooperatiflerin Döşemealtı ilçesi Kovanlık ve Kareveliler Mahallesi’ndeki üretim alanlarında toprakla buluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, “Kadın kooperatiflerimiz tarafından üretilen çiçekleri belediye olarak satın alacağız. Daha sonra da şehrin belli noktalarında yer alan satış yerlerinde satışa sunacağız. Bu şekilde kooperatiflere hem tarımsal destek sağlıyoruz hem de ekonomilerine katkı veriyoruz” dedi.