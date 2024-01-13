Antalya Büyükşehir’den Abdal Musa Türbesi Kültür Yolu Projesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Abdal Musa Türbesi yerleşkesinde Kültür Yolu projesi kapsamında yenileme ve çevre düzenlemesi gerçekleştiriyor.ANTALYA (İGFA) - Abdal Musa Sultan Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği bünyesinde yer alan alanda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda zemin onarım ve yenilemesi, yeni oturma alanları, çiçek dikim alanları, çöp kutuları ve ışıklandırmalar yapıldı. Peyzaj ve onarım çalışmaları ile birlikte oluşturulacak yeni kültür yolunda ulu ozanların heykelleri yer alacak. Yenilenecek toplu kullanım alanları ve satış alanları ile yerleşke daha modern bir görünüme kavuşacak.

OZANLAR HEYKELLERİ İLE TANITILACAK

Bu çalışmaların devamında yine Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kültür Yolu Projesi hayata geçirilecek. Abdal Musa Sultan Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özel, Hacı Bektaşi Veli yolunun önde gelen ulu ozanlarının bu yolda heykelleri ile tasvir edilip tanıtımına vesile olacaklarını belirterek şunları söyledi: “Son olarak konaklama ve daha modern satış dükkanları ile Abdal Musa Türbesi yerleşkesini daha düzenli, O’nun ismine daha yakışan bir hale getireceğiz. Bu doğrultuda bizi hiç yalnız bırakmayan, yanımızda olan ve desteğini esirgemeyen Muhittin Böcek Başkanımıza Dernek ve yönetimim adına teşekkürlerimi sunuyorum.”