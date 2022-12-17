Antalya Büyükşehir Yerli Malı Haftası’nı kutluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerli Malı Haftası kapsamında çocuklar için Zeytinpark’ta şenlik havasında bir etkinlik düzenledi.ANTALYA (İGFA) - Yerli tüketimin bilinçli olarak artması, tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın öneminin vurgulanması amacıyla Türkiye’de tüm okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi de Yerli Malı Şenliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Zeytinpark’ta organize edilen etkinlikte çocuklar, Antalya’ya has ürün ve lezzetleri öğrenme ve tatma şansı buluyor.

Kadın kooperatiflerinin de yer aldığı Yerli Malı Haftası Şenliği’nde el emeği ürünler Antalya’nın coğrafi işaretli ürünleri, satış stantları yer alırken seminer ve sergiler ile çocuklar için renkli aktivite ve müzik programları da gerçekleştiriliyor. 18 Aralık tarihine kadar devam edecek olan şenlikte Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü yetkilileriyle beraber fide dikimi yapan çocuklar, doğanın içinde hem yerli malının önemini anladı hem de eğlenceli vakit geçirdi.