Antalya Büyükşehir Varsak’ta içme suyu hattını yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Varsak Süleyman Demirel Bulvarı’nda içme suyu isale hattında yenileme çalışması yapıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da bulunan, ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarındaki boruları yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, ASAT ekipleri, Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda bulunan, şebeke hattını besleyen, içme suyu isale hattında yenileme çalışması yapıyor. Kullanım ömrünü tamamladığı için arızalar oluşturan ve aynı zamanda artan nüfus nedeniyle talebi karşılamakta yetersiz kalan boruların yenilenmesiyle, bölge halkının yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

OCAK AYI SONUNDA TAMAMLANACAK

Bölgedeki kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu iletim hattı yerine, 4 bin 800 metre uzunluğunda 400’lük duktil içme suyu iletim hattı imalatının yapılması planlanıyor. 2024 yılının ilk ayında tamamlanması hedeflenen çalışmaların toplam maliyeti 21 milyon 200 bin TL tutarında olacak. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Kepez Ayanoğlu Mahallesi, Demirel Mahallesi, Varsak Mahallesi, Menderes Mahallesi, Esentepe Mahallesi sakinleri kesintisiz içme suyuna kavuşmuş olacak.