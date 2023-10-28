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Antalya Büyükşehir rekortmeni ağırladı

GÜNDEM 28.10.2023, 18:00
Antalya Büyükşehir rekortmeni ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet’in 100. Yıl etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gösteri dalışı yapacak dünya rekortmeni Milli sporcu Şahika Ercümen’i makamında ağırladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Cumhuriyet’in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında 28 Ekim Cumartesi günü Antalya’da gösteri dalışı yapacak olan dünya rekortmeni Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti. “Gururumuzsunuz” diyerek Şahika Ercümen’i tebrik eden Başkan Muhittin Böcek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüsünüz. Rekorlarınızdan dolayı sizi ve ailenizi tebrik ediyorum. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Antalya Büyükşehir Belediyesi adına böyle önemli bir etkinlikte dalış yapmanız bizi bir kez daha mutlu etti. Rekorlarınızı devam etmesi noktasında her daim yanınızdayız. Sosyal projelerdeki desteğiniz için de size teşekkür ediyorum. Başarılarınız devamının diliyorum” dedi.

ANTALYA BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Antalya’nın kendisi için çok önemli olduğunu aktaran Şahika Ercümen “Pek çok dünya rekoruna bu bölgelerde imza attık.  Birçok ilçenizde dalış antrenmanı yapıyorum. Antalya’nın bende yeri çok çok özel. Bundan sonra da Antalya’ya sık sık ziyaretlerim olacak. Cumhuriyeti’mizin 100. Yılı’nı Antalya’da bir dalışla kutlamak çok kıymetli. Burada olduğum için çok mutluyum. Ev sahipliğini için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

BAŞARILAR DİLEDİ

Başkan Muhittin Böcek, Milli sporcu Şahika Ercümen ile bir sürü sohbet ederek, günün anısına bir plaket takdim etti.  Başkan Böcek, 28 Ekim Cumartesi günü gösteri dalışı yapacak Milli sporcu Şahika Ercümen’e başarılar diledi.

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