Antalya Büyükşehir Meclisi’nden çocuk istismarına tepki

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2022 yılının son meclis toplantısında Türkiye’yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki bir çocuğun evlendirilmesi olayına ortak tepki koydu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2022 yılının son meclis toplantısında 81 gündem maddesini görüştü. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mesut Kocagöz’ün başkanlığında yapılan toplantıda grup sözcüleri tek tek söz alarak gündem dışı konuşmalar yaptı. Meclis toplantısında Türkiye gündemini derinden sarsan ve yoğun tepkilere neden olan 6 yaşındaki bir çocuğun 29 yaşında birisiyle evlendirilmesi olayı kınandı. CHP Gurup Sözcüsü Deniz Filiz tarafından ortak bir bildiri metni okundu. Metinde şu ifadeler yer aldı:

“Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi olarak bir sosyal sorun haline gelen kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarını şiddetle kınıyor ve bu cinayetlerin önlenmesini durdurulmasını istiyor, kadının cinsel fiziksel ve psikolojik bir bütünlüğünün dokunulmaz olduğunu, kadın insan haklarının temel insan hakları olduğunu, düstur edinerek kadın ve çocuklara yönelik şiddet ihmal ve istismar olaylarına anında müdahale etmek, gerekli psikolojik sosyal ve yasal işlemlerin başlatılmasını sağlamak kamuoyunu bu konuda duyarlı hale getirmek amacıyla her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.”