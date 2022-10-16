Antalya Büyükşehir, maden şehitlerinin çocuklarına burs verecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başanı Muhittin Böcek, maden faciasında hayatını kaybedenlerin çocuklarına burs sağlayacaklarını duyurdu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında hayatını kaybedenlere baş sağlığı dilerken, 'burs' haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkan Böcek, Bartın'da hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim bursu vereceklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Böcek, "Bartın'da hayatını kaybeden 41 emekçi kardeşimizin çocukları bize emanet. Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/BocekMuhittin/status/1581278545934192641