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Antalya Büyükşehir'den Konyaaltı sahiline büyük yatırım

GÜNDEM 09.12.2023, 15:30
Antalya Büyükşehir'den Konyaaltı sahiline büyük yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili’nin Boğaçayı-Liman Kavşağı arasında kalan kısmını Sahil Yaşam Parkı’yla bütünlük sağlayacak şekilde, modern bir yaşam alanına dönüştürüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Sahili’nde Boğaçayı Köprüsü ile Liman arasında kalan bölümü yeni bir yaşam alanına ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak için kolları sıvadı. Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 1 kilometrelik sahil bandı, Sahil Yaşam Parkı ile bütünlük sağlayacak şekilde yeniden düzenliyor. 202 milyon 339 bin TL sözleşme bedeliyle başlatılan "Konyaaltı Sahili Boğaçayı Köprüsü-Liman Kavşağı Arası Çevre Düzenlemesi" projesi, bölgeye değer katacak pek çok yenilik içeriyor.

ÇEVRECİ BİR YAŞAM ALANI

Proje, doğusunda Boğaçayı, batısında Liman Kavşağı, kuzeyinde Akdeniz Bulvarı ve güneyinde Akdeniz'i içine alarak, toplamda 60 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamlı proje ile Konyaaltı Sahili'ni sadece estetik olarak değil, aynı zamanda işlevsel ve çevreci bir yaşam alanına dönüştürmeyi hedefliyor.

ESTETİK TASARIM

Konyaaltı Sahili Boğaçayı Köprüsü-Liman Kavşağı Arası Çevre Düzenlemesi Projesi,  30 bin m² yeşil alan ve yaklaşık 8 bin peyzaj bitki elemanı ile çevreci ve doğaya saygılı bir yaklaşımı benimsiyor. Tasarımında "Konyaaltı Sahili Düzenlemesi" ile uyumlu bir dil kullanılan proje, ışıl ışıl aydınlatma elemanlarıyla gece ve gündüz bölgeye estetik bir görünüm kazandırılacak. Projede ayrıca çocuk oyun alanları, mini oyun parkları, spor sahaları ve spor aletleri gibi birçok sosyal yaşam alanını içeriyor. Yapılan çalışmalarla ailelerin ve sporseverlerin keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sunulması hedefleniyor.

ULAŞIM VE OTOPARK İMKANLARI

Akdeniz Bulvarı'ndaki trafik rejiminin değişmesiyle birlikte, proje yaya öncelikli bir trafik anlayışını benimseyerek, araç ile yayanın birlikte bulunduğu bir trafik düzeniyle Sahil Yaşam Parkı ile entegre olacak. Proje,1 kilometre boyunca devam eden araç yolu, yaya yolu, kaldırım düzenlemeleri, bisiklet yolu gibi ulaşım altyapılarını içeriyor. Toplamda 182 araçlık yol üstü parklanma cebi ve projenin batısında 208 araçlık otopark alanı, park ve trafik konularında yaşanan sorunlara çözüm getirecek. Ayrıca, proje kapsamında bulunan batısında yer amatör balıkçılar için çekek alanı ile tekne sahiplerinin denize ulaşımı kolaylaştırılacak.  

KONYAALTI’NIN DEĞERİNİ ARTIRACAK

Sahil boyunca Kıyı Kanunu'na uygun olarak belirlenmiş 5 adet büfe, kullanıcılarının ihtiyacına cevap verecek sayıda wc-duş düzenlemeleri, bisiklet yolu, yaya yolları park alanlarıyla "Konyaaltı Liman Sahili Çevre Düzenleme Projesi", bölgenin sosyal yaşamını ve değerini artıracak. 

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